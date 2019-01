Dossier van onopgeloste bh-moord spoorloos verdwenen: “Het zou zelfs vernietigd zijn, dat is toch respectloos”

Bijna vijftig jaar nadat hun grootmoeder Agnes Boedry uit Tongeren vermoord werd, hebben de kleinkinderen het dossier van deze onopgeloste moord opgevraagd bij het gerecht. Ze deden dat omdat hun moeder (88), de dochter van de vermoorde vrouw, ziek is. Het verhaal van en de details uit het onderzoek zouden kunnen helpen om het contact met hun moeder te verbeteren. Probleem: het dossier is zoek. Misschien zelfs vernietigd. Het parket van Limburg zit verveeld met de zaak.

Woensdag postte Nicole Gregoire in de facebookgroep ‘Ge zijt van Tongeren als ge...’ een bericht om herinneringen of verhalen over Agnes (Neske) Boedry, haar vermoorde oma, te delen met haar ...