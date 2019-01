Tsjetsjeen die Mikey Peeters (19) doodstak: getrouwd en kindje gekregen, “te bang” om terug te keren

Brugge -

Een paar uur nadat hij Mikey Peeters (19) doodstak, werd Suleyman Betelguiriev door zijn vader richting Tsjetsjenië gevoerd. Verrassend genoeg kwam de man gisteren in het assisenhof opdagen. Zijn relaas werd nóg verrassender. De ­vader gaf toe dat hij zijn voortvluchtige zoon enkele weken geleden nog ging ­bezoeken. De jonge dader is er getrouwd en kreeg een kindje. “Hij zegt dat hij te bang is om terug te keren naar België.”