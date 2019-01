Cinema in het Justitiepaleis: de bullebak met het strikje tegen “het aapje op een draaiorgel”

Brussel -

Het stuift in het Brusselse Justitiepaleis. Veertien ­onderzoeksrechters hebben in een brief aan hun overste, Luc Hennart, hun ongenoegen geuit over het “totale spreekverbod” dat hij één van hen oplegde. Anne Gruwez, die zich liet filmen voor een opgemerkte documentaire die kans maakt op verschillende prijzen, mag die van Hennart niet eens gaan op­halen. ­Bovendien ­versleet hij haar op tv voor “aapje”.