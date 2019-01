De Franstalige kranten van Sud Presse kopten er gisteren mee op hun voorpagina: het huis naast dat van burgemeester Bart De Wever (N-VA) in Deurne staat al meer dan twee jaar te koop. “Te duur voor die locatie”, zegt de makelaar.

“Vindt u dat nu zelf interessant?”, vraagt Rudy Heip. Hij klinkt geërgerd. Heip is de man van immokantoor Home Sweet Home op de Boekenberglei in Deurne. Je zou denken dat een makelaar opgezet is met aandacht ...