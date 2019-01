Van 'The Bachelor' naar de Braziliaanse cel: het rijk van Vlaamse playboy lijkt uit

Arendonk - "Beetje met mijn Lamborghini door Marbella cruisen, wat waterskiën." Enkele jaren geleden pakte Dimitri Janssens (43), zelfverklaard playboy en 'succesvol zakenman', in de Estse versie van 'The bachelor' nog uit met zijn dure hobby's. Maandag werd de Kempenaar opgepakt door de Braziliaanse politie op verzoek van de Belgische overheid. Terwijl Janssens grote sier maakte in Brazilië moest hij hier immers nog een hele reeks celstraffen wegens oplichting uitzitten.

De Braziliaanse politie arresteerde Janssens afgelopen maandag in zijn woning in Santos. De man, die in ons land bekend staat als oplichter én verdachte in een groot onderzoek naar cocaïnesmokkel ...