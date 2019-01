Nog drie namen blijven over in zoektocht van Anderlecht naar nieuwe spits

Michael Verschueren kondigde zondag aan dat Anderlecht nog één en misschien wel twee offensieve versterkingen zou halen. Na het afhaken van de Argentijnse spits Facundo Ferreyra circuleren er drie namen als alternatief.

De drie alternatieven zijn Blessing Eleke (22) van het Zwitserse Luzern, Nikolai Komlichenko (23) van het Tsjechische Mlada Boleslav en Ricardo Gomes (27) van Partizan Belgrado.

Bij alle drie kunnen vraagtekens gezet worden. Ja, Komlichenko scoorde 18 keer in 18 matchen in Tsjechië en Eleke is met zijn 1m90 een Nigeriaanse krachtpatser, maar zijn zij topspitsen? Boleslav, dat Komlichenko huurde van het Russische Krasnodar, lichtte gisteren bovendien zijn aankoopoptie en heeft geen intenties om hem direct door te verkopen.

Eleke ontbolstert bij Luzern dan weer onder René Weiler. Paars-wit wil hem huren voor 1 miljoen euro met een aankoopoptie van 3 miljoen, maar raadt Weiler hem zijn Belgische ex-club aan?

Blijft over Ricardo Gomes, maar Partizan hoorde nog niets van Anderlecht. De Serviërs staan wel open voor transfers, maar ze verpatsen liever een verdediger dan hun spits die 14 keer scoorde.