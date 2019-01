AA Gent-manager Michel Louwagie is ondanks bekerfinale kwaad op coach Jess Thorup: “We speelden met ons geluk”

AA Gent-manager Michel Louwagie was erg gelukkig met de bekerfinale, maar was eigenlijk niet te spreken over zijn trainer Jess Thorup. Hij begreep niet dat de Deen begon met een 3-5-2-formatie, waardoor ze 2-0 achterkwamen. Uiteindelijk werd de finale toch nog behaald na een knotsgekke avond die beslist werd met strafschoppen.

“Het belangrijkste is dat we de finale halen”, aldus Louwagie. “Het is ook verdiend, maar we hebben met ons geluk gespeeld. We stonden niet goed bij de aftrap. Waarom beginnen we met een driemansdefensie? We deden het onlangs ook tegen Kortrijk en dat verliep ook moeizaam. Probeer zulke dingen in een oefenwedstrijd, maar nu toch niet? Gelukkig viel Plastun geblesseerd uit waardoor we sowieso naar een viermansdefensie terugschakelden.”

Thorup noemt aansluitingstreffer keerpunt



Thorup zelf was in de wolken na de kwalificatie van zijn team. "Ik wil de spelers van Oostende een pluim geven, want ze speelden in de eerste periode heel sterk", analyseerde Thorup. "Ze waren erg gevaarlijk op de tegenaanval en daar hadden we moeite mee. Na de pauze namen we wat meer risico's, en speelden we met veel aanvallend ingestelde spelers. Onze eerste goal was levensbelangrijk, ik zag toen dat mijn ploeg ging geloven dat het er nog inzat. Strafschoppen zijn altijd een loterij, maar mijn spelers deden het geweldig."

De Buffalo's nemen het in de finale, die op 1 mei in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op de planning staat, op tegen KV Mechelen. Malinwa versloeg dinsdag Union in eigen huis met 1-2. De heenmatch tussen beide teams uit de Proximus League was op 0-0 geëindigd. "In een finale kan werkelijk alles gebeuren", blikte de Deen vooruit. "Het belangrijkste is nu dat we in die finale zitten, ook voor onze fans. We mogen Mechelen zeker niet onderschatten, het is een heel ervaren ploeg."