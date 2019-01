CLUBNIEUWS. Poulain twijfelt over contractverlenging bij Club Brugge, nog twee vertrekkers bij Standard?

Club Brugge heeft Benoît Poulain een voorstel gedaan om zijn contract te verlengen, maar de vedediger twijfelt nog. Speelt Standard vlak voor het sluiten van de wintermercato naast zijn grote sterkhouder achterin nog een tweede speler kwijt? STVV hoopt dan weer op Deadline Day de opvolger van de naar Gent vertrokken Bezus voor te stellen. Het clubnieuws van de dag.

Poulain twijfelt over contractverlenging bij Club Brugge

Speelt Benoît Poulain (31) volgend seizoen nog voor Club Brugge? Blauw-zwart heeft de Franse verdediger – wiens contract eind dit seizoen afloopt – een voorstel gedaan om zijn contract te verlengen, maar Poulain, die hoopt op een laatste (exotisch) avontuur, twijfelt nog. De gesprekken tussen beide partijen lopen al eventjes. Makelaar Mogi Bayat weet precies wat de wensen van de verdediger zijn. Gisteren deed de naam van Fenerbahçe de ronde als kandidaat-over­nemer, maar de Turken hebben zich nog niet gemeld met een concreet bod. Opvallend: gisteren was de zieke Poulain niet op training. Ook Vormer bleef nog binnen, maar haalt wellicht de match tegen Gent. Denswil trainde wel opnieuw mee, nadat hij eerder deze week sukkelde met de enkel.

Club Brugge speelt zijn toppers tegen Gent (nu zondag) en Genk (op 17 februari) twee keer voor een uitverkocht Jan Breydelstadion. Voor de wedstrijd tegen de Buffalo’s waren er gisteren nog honderd tickets beschikbaar. Die zullen waarschijnlijk ten laatste vandaag nog de deur uit zijn. De wedstrijd tegen RC Genk is intussen al volledig uitverkocht. Enkel via het doorverkoopsysteem onder de supporters kunnen geïnteresseerden nog een kaartje kopen. (jve, gma)

Vertrekt na Luyindama ook Agbo nog bij Standard?

Speelt Standard vlak voor het sluiten van de wintermercato zijn grote sterkhouder achterin nog kwijt? Christian Luyindama (25) is met het Turkse Galata­saray persoonlijk rond over een contract van 4,5 jaar. De Rouches gaan akkoord met een bedrag van om en bij de negen miljoen euro, maar wachten nog op Turkse bankgaranties

Mogelijk blijft het bij Standard echter niet bij het vertrek van Luyindama. Ook Uche Agbo kan vandaag nog vertrekken. De 23-jarige Nigeriaan komt nog maar weinig aan bod en geniet Spaanse interesse. Rayo Vallecano en Getafe willen hem huren (met aankoopoptie), maar een akkoord is nog niet bereikt. Als Agbo vertrekt, zal Standard geen vervanger aantrekken. Met Vanheusden, Kosanovic en Laifis zijn er drie volwaardige centrumverdedigers ter beschikking

STVV doet nieuw bod op Hairemans

STVV hoopt op Deadline Day de opvolger van de naar Gent vertrokken Bezus voor te stellen. Gisteren bracht het een nieuw bod uit bij Antwerp op Geoffry Hairemans. Nadat STVV andere pistes had onderzocht – zoals de overbodige PSV’er Bart Ramselaar – kwam het nu opnieuw bij Hairemans uit. STVV probeert Hairemans van Antwerp te huren met een aankoopoptie. Met de speler zelf is er nog geen akkoord, maar de middenvelder is wel te vinden voor een nieuwe start in Limburg. Vandaag weet hij of hij weg mag van Antwerp.(gus, bla, dvd)

RC GENK. Daagt Zhegrova vandaag wel op?

Volgens Engelse bronnen zou de interesse van Southampton voor Maehle zijn bekoeld. Een delicate kwestie blijft het dossier-Zhegrova. Die stuurt uit onvrede over zijn speelkansen aan op een transfer. Dinsdag stuurde hij zijn kat naar de training. Het is afwachten of hij vandaag wel opdaagt. Een transfer van Nastic, overtollige flankspeler, naar KV Oostende is al enkele weken hangende. Maar een definitieve doorbraak is dichtbij. De Bosniër zou tot het einde van het seizoen worden verhuurd aan de kustploeg.(rco, svc)

ANTWERP. Alleen Govea ontbreekt

Antwerp trainde gisterochtend met een nagenoeg volledige kern. Mbokani, begin deze week nog ziek, sloot weer aan. Enkel Omar Govea (foto) traint nog deels apart. Aanvankelijk was er sprake van dat de Mexicaan tijdens de winterstage zou hervatten, maar de knieblessure die hij in december tegen STVV opliep is nog niet van de baan. Binnen tien tot veertien dagen zou hij weer volledig met de groep kunnen meetrainen.(dige)

KV KORTRIJK. Rolland traint opnieuw mee

Elohim Rolland kon individueel trainen. Ouali was er niet bij, hij verbleef in Turkije om zijn medische testen te doen bij Denzilspor. De beloften klopten Waasland-Beveren met 2-1. Azouni is geschorst tegen Lokeren. (kv)

ZULTE WAREGEM. Bansen zes tot acht weken out

De beloften van Zulte Waregem wonnen met 2-1 van STVV. Mathieu De Smet, die ook mee trok op winterstage in Marbella met de A-kern, scoorde twee keer. Hij is overigens de broer van Thibault De Smet van AA Gent. Maar er was ook slecht nieuws voor Essevee. Derde doelman Eike Bansen kwam in de slotfase in botsing met een eigen speler en liep zo een breuk aan de vinger op. De twintigjarige Duitser zal zes tot acht weken out zijn. Voor het overige waren van de A-kern linksachter Kingsley Madu en Urho Nissilä ook aan de slag in de wedstrijd. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Taravel fit tegen zaterdag?

Er werd pas getraind in de late namiddag. Het kunstgrasveld werd sneeuwvrij gemaakt. Hoggas moet weg, maar traint nog altijd mee. Jérémy Taravel (foto) raakt mogelijk fit tegen het weekend voor de match tegen zijn ex-ploeg Zulte Waregem. De twee jonge nieuwkomers waren er nog niet. Zaterdag kunnen tussen 10 en 12 uur tickets gekocht worden voor de derby. (kv)

LOKEREN. Vidarsson definitief weg

Arnar Vidarsson is niet langer in dienst bij Sporting Lokeren. De IJslander werd anderhalve week ontslagen als T2 van de club, samen met hoofdtrainer Trond Sollied. In onderling overleg met de club werd nu besloten definitief een einde te maken aan de samenwerking. Vidarsson verdedigde tussen 1998 en 2006 de kleuren van de club. Na zijn actieve voetbalcarrière was hij in het Waasland onder meer actief als beloftetrainer en assistent. Nu kan hij zich volledig richten op zijn taak als adviseur van de IJslandse belofteploeg.(whb)

WAASLAND-BEVEREN. Ampomah terug op training, Caufriez niet

De spelers van Waasland-Beveren werkten gisteren hun training af in een indoor sporthal. Nana Opoku Ampomah tekende gisteren opnieuw present op training. De Ghanese flankaanvaller werkte eerder deze week nog een individueel programma af door last aan de adductoren. Maximiliano Caufriez trainde gisteren uit voorzorg nog individueel. De centrale verdediger sluit in principe vandaag opnieuw aan op training, waardoor hij fit raakt voor de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Genk. (whb)