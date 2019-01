Standard heeft via het overkoepelende supportersorgaan Famille des Rouches aan zijn supportersclubs gevraagd om zondag in de topper tegen Anderlecht geen voorwerpen richting Thomas Didillon te gooien.

De Anderlecht-doelman deed in het programma La Tribune een vervelende uitspraak over Standard-supporters en dat zou in de clasico tot een reactie kunnen leiden. Het Luikse bestuur hoopt excessief gedrag dat de club schade kan berokkenen te vermijden.