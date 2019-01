Oostende-coach Verheyen baalt na bittere beker-exit: “Deze tik kan er nog wel bij”

Oostende was heel dicht bij een bekerfinale, maar moest het ticket voor de Heizel alsnog aan AA Gent laten. “Na zo’n wedstrijd de kwalificatie alsnog verspelen is voor mijn spelers heel zwaar”, reageerde KVO-coach Gert Verheyen.

Oostende liep in de return van de halve finales uit tot 2-0, maar Gent knokte zich na twee late goals terug. In de strafschoppenreeks trokken de Buffalo’s aan het langste eind.

“Het zag er heel lang heel goed uit, maar dan loopt het toch nog mis”, verstopte Verheyen zijn teleurstelling niet. “Een tik, maar we hebben er dit seizoen nog al gehad dus deze kan er nog wel bij. Vooral voor mijn team is dit zwaar, zowel mentaal als fysiek. Als speler van Oostende heb je niet veel kansen om een bekerfinale te spelen. Als je er dan zo dicht bij bent, komt dat aan.”

AA Gent, en dus niet Oostende, neemt het in de finale op 1 mei in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen KV Mechelen. Malinwa versloeg dinsdag Union in eigen huis met 1-2. De heenmatch tussen beide teams uit de Proximus League was op 0-0 geëindigd.