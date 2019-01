Elektriciteit stroomt vanaf vandaag van België naar Groot-Brittannië (en omgekeerd)

Vanaf vandaag stroomt er voor het eerst elektriciteit tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Hoogspanningsbeheerder Elia en diens Britse tegenhanger National Grid hebben de commerciële uitbating opgestart van Nemo link, een onderzeese interconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

Begin december werd Nemo Link – een onderzeese stroomkabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk – officieel ingehuldigd. Door de kabel kan in beide richtingen 1.000 MW aan elektriciteit stromen, ongeveer het vermogen van een kerncentrale. Zowel in- als uitvoer van stroom is mogelijk.

Na enkele weken testen, vervoert de kabel vandaag voor het eerst effectief stroom. Marktpartijen kopen en verkopen via de kabel elektriciteit. Elia en National Grid staan in voor de uitbating van de interconnector en stellen de infrastructuur ter beschikking.

Eerst richting Groot-Brittannië

Concreet stroomt de eerste elektriciteit vandaag vanaf het Europese vasteland richting Groot-Brittannië. Stroom is momenteel immers goedkoper op de Europese stroommarkt. De eerste dag zal gemiddeld 773 MW worden uitgewisseld, goed voor een totaal volume van 18.559 MWh.

De koppeling van beide stroommarkten betekent ook dat België in geval van een krappe stroommarkt – zoals de voorbije maanden – kan rekenen op 1.000 MW extra capaciteit, afkomstig van Britse centrales.

Tien jaar aan gewerkt

Aan het project hebben de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia en diens Britse evenknie tien jaar gewerkt. Het resultaat is Nemo Link: een 140 kilometer (waarvan 130 kilometer onder zee) lange dubbele elektriciteitskabel en twee conversiestations aan beide zijden van het Kanaal, in Herdersbrug (bij Brugge) en Richborough in Kent.

De koppeling komt er op een moment dat de Britten hun afscheid uit de Europese Unie plannen. Een harde Brexit zal op de feitelijke werking van Nemo geen impact hebben, zo klinkt het bij Elia. Wat de impact van een eventuele harde Brexit voor de prijs zal betekenen, is nog niet duidelijk.