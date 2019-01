Drie rijstroken versperd op Brusselse Buitenring na ongeval: meer dan een uur aanschuiven

Brussel - Door een ongeval op de Brusselse Buitenring in Dilbeek is het er momenteel al meer dan een uur aanschuiven. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Alle drie de rijstroken zijn er versperd.

Donderdagochtend gebeurde er op de Buitenring een ongeval met drie personenwagens en twee vrachtwagens. De drie rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan er over een parallelweg, maar die doorgang is bijzonder moeizaam. De wachttijd bedraagt momenteel een uur, en dat loopt snel op, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

De drie voertuigen moeten getakeld worden en de hulpdiensten zijn al ter plaatse. Een prognose over wanneer de weg er opnieuw vrij zal zijn is, is moeilijk. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt dan ook aan om de zone te vermijden en de Binnenring te nemen.