Chelsea-coach Sarri sluit Hazard en co uur lang op in kleedkamer na blamage: “Ik zag niets van mijn werk terug, waarom?”

Het gaat niet goed met Chelsea. De Blues verloren woensdag met 4-0 van Bournemouth, de grootste competitienederlaag in het tijdperk onder eigenaar Roman Abramovich. Trainer Maurizio Sarri kon het allemaal moeilijk vatten.

Chelsea kon in 2019 nog maar een op vier wedstrijden in de Premier League winnen, een 2-1-zege tegen Newcastle. De Italiaan voelt dat het warm wordt onder zijn voeten want de Blues zijn pas vijfde op dit moment en dat zou opnieuw geen Champions League betekenen. Sarri vond het dan ook nodig om een gesprek te hebben met zijn spelers, die hij een uur lang opsloot in de kleedkamer na afloop van de wedstrijd.

“Misschien is het mijn fout”, zei de ex-trainer van Napoli later. “Misschien kan ik de spelers niet motiveren. Maar dit team is heel sterk, we kunnen ook winnen zonder coach. Maar ik voel me gefrustreerd. Ik heb niets van mijn werk teruggezien vanavond. Ik ben dan ook gefrustreerd. Ik wilde het begrijpen en dus heb ik meteen met mijn spelers gesproken. Het is echter moeilijk voor ze om een verklaring te geven.”

Foto: AP

“Dus ik moet het morgen opnieuw proberen. Dit probleem moet opgelost worden. We moeten bovendien sorry zeggen tegen onze fans. Natuurlijk kunnen we iedere wedstrijd verliezen, maar niet op deze manier. We moeten het probleem oplossen, maar eerst moeten we begrijpen wat het probleem is”, aldus de Italiaan.