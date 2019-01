Klimaatpanel moet eisen jongeren onderbouwen

Een denktank met klimaat­experts, onder wie voormalig vicevoorzitter van het IPCC Jean-Pascal van Ypersele, en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck moet het klimaatdebat objectiveren en politici oplossingen aanreiken.

“Met onze betoging wilden we aantonen dat we niet tevreden zijn met het huidige beleid en dat we ambitieuzere ­klimaatmaatregelen eisen van de regering. Onze boodschap is gebracht en we hebben de nodige aandacht gekregen van politici, maar nu moet er ook iets concreets gebeuren”, zegt Anuna De Wever, een van de initiatiefneemsters van Youth For Climate. Om dat te verwezenlijken, contacteerde De Wever Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. “Hij is de link tussen de wetenschap en het beleid”, zegt De Wever.

Vandaag geven Youth For Climate en Van Broeck samen hun voorzet door een officieel panel met klimaatwetenschappers op te richten. Hun centrale eis voor de politici: luister naar de wetenschap. “Dit panel zal –volledig onafhankelijk – genuanceerde oplossingen aanreiken, die het debat kunnen kalmeren”, zegt Van Broeck. Het is de bedoeling dat de klimaatexperts en enkele leden van Youth For Climate als een neutrale denktank fungeren. “We nodigen specialisten en academici uit die niet gelinkt zijn aan een of andere belangengroep”, zegt Van Broeck.

Met de experts willen De Wever en co. werken aan een klimaatactieplan dat als referentiepunt moet dienen voor het beleid. “Tijdens het debat gisteren in het Vlaams Parlement ging het voornamelijk over of we de doelstellingen halen of niet. Mij lijkt dat eerder een debat dat onder wetenschappers moet worden gevoerd. Politici moeten het hebben over het beleid”, zegt De Wever.

Klimaatwetenschapper en voormalig ­vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel (IPCC) Jean-Pascal van Ypersele is enthousiast: “Ik ben zeker bereid om de jongeren te helpen en kijk uit naar de details van de samenwerking. Het is de bedoeling om wetenschappelijke expertise en antwoorden te bieden tegenover de ‘verwarringzaaiers’, maar ook om een wetenschappelijke basis te hebben voor mogelijke oplossingen. En dat boven de partijpolitieke grenzen heen”, zegt hij. Er wordt ook gedacht aan klimaatexpert Jos Delbeke.

Van Broeck en De Wever willen de expertise van de wetenschappers omzetten in oplossingen, waaraan niet alleen het huidige beleid maar ook de betogende scholieren iets hebben.

“Ik denk dat het mijn burgerplicht is om dit te doen”, zegt Van Broeck. “Ik ben normaal geen doemdenker, maar wel als we het klimaatprobleem niet juist zien. De toestand vandaag is veel slechter dan we willen toegeven. Het is tijd dat de wetenschappers aan het woord komen.”

Met deze wetenschappelijke denktank lijkt Youth For Climate zijn eisen en betogingen kracht bij te zetten. “Ik hoop dat we internationaal kunnen doorbreken, de klimaatopwarming is nu eenmaal een globaal probleem”, zegt De Wever. Ze beklemtoont dat de oprichting van dit panel niet betekent dat de wekelijkse spijbelacties nu stoppen.

Vandaag, na de vierde editie van de jongerenmars voor het klimaat, lichten Van Broeck en Youth For Climate hun visie en plannen toe in een persconferentie.