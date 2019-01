Lokeren steekt hand uit naar kandidaat-overnemer Joris Van Der Gucht: “Meer dan ooit bereid mee te werken”

Lokeren heeft gereageerd op de berichtgeving dat Silverfin-CEO Joris Van Der Gucht de club wil overnemen. De Waaslanders maken duidelijk kenbaar dat ze vragende partij zijn. “Voorzitter Lambrecht is meer dan ooit bereid om mee te werken.” Meer dan een verkennend gesprek is er wel nog niet geweest.

Roger Lambrecht, de 87-jarige voorzitter van Lokeren, maakte eerder dit seizoen al bekend dat hij de club graag wil verkopen. Nu het lot van het team bezegeld lijkt na de thuisnederlaag tegen Zulte Waregem, duiken ook de eerste kandidaat-kopers op. Onze krant maakte dinsdag bekend dat abonnee Joris Van Der Gucht, CEO van het bedrijf Silverfin, samen met een groep gelijkgezinden klaarstaat om over te nemen. De gedroomde oplossing voor Lambrecht, want hij wilde zijn club niet in buitenlandse handen laten.

Dat maakt Sporting Lokeren donderdagochtend ook kenbaar in een communiqué op zijn website. “Voorzitter Lambrecht heeft altijd al verklaard dat hij graag een verankering op lokaal vlak zou zien. Wat dat betreft, voldoet het profiel van deze kandida(a)t(en) aan zijn verzuchtingen”, klinkt het. Een tijdje geleden is er zelfs al contact geweest tussen de club en Van Der Gucht, bevestigen de Waaslanders. “Maar meer dan een verkennend gesprek kan dit niet worden genoemd.”

Nu zoeken Sporting Lokeren en Lambrecht nog eens nadrukkelijk toenadering. “De club hoopt in de komende tijd op een nieuw contact met deze en/of andere partijen. Hoe dan ook is voorzitter Lambrecht meer dan ooit bereid om mee te werken aan eender welk project dat een nieuw elan bezorgt aan de club.”