Dat wordt een zware schorsing: Roma-spits Edin Dzeko spuwt in gezicht van scheidsrechter tijdens bekerblamage

De Bosnische spits kon de afgang van zijn team blijkbaar niet verkroppen en kreeg 20 minuten voor tijd een rode kaart. Dzeko, nochtans een ervaren speler, spuwde in het gezicht van scheidsrechter Gianluca Manganiello. Daarna ging hij ook nog eens verhaal halen bij Fiorentina-toptalent Federico Chiesa, die drie keer scoorde.

Het zal de spits waarschijnlijk een lange schorsing opleveren. Juventus-speler Douglas Costa kreeg vier wedstrijden aangesmeerd na een fluim richting een speler van Sassuolo, maar een scheidsrechter dat is nog wat anders natuurlijk...

For spitting on a player, you usually get banned for several matches, for spitting at a referee? Yikes. I wouldn't be surprised if Dzeko's season is finished in all competitions.