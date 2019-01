Ook tweede Bende-speurder aangehouden

François A. de twee bendespeurder wordt aangehouden. Dat meldt de site van VRTNWS.

Begin deze week is François A. opgepakt voor verhoor. Hij werkte als speurder mee aan het onderzoek naar de aanslagen van de Bende van Nijvel, die in de jaren tachtig overvallen en aanslagen pleegde. De bekendste was de aanslag op de Delhaize van Aalst.

Vorige week is ook al een andere speurder opgepakt. De twee opgepakte speurders worden ondervraagd in het raam van de vondsten van wapens van de Bende van Nijvel, in het kanaal van Ronquières.