Week Côte d’Azur voor 500 euro geboekt en dan komt telefoontje: “Sorry, het was 3.500 euro”

Het was te mooi om waar te zijn: met vijf man voor 500 euro een week lang op een gloednieuw appartement aan de Côte d’Azur. De Familie Baikry vond het superaanbod in de TUI-brochure en boekte. Een paar dagen later volgde een telefoontje van TUI. “Die prijs was fout. 500 euro is de dagprijs, niet de weekprijs. Jullie verblijf zal dus 3.500 euro kosten.”

Op Nieuwjaar besliste de familie Baikry (twee volwassenen, drie kinderen): dit jaar gaan we op zomervakantie naar de Côte d’Azur. Meteen doken ze in de catalogus van TUI en tot hun verbazing stootten ze al snel op een verblijf van 7 dagen voor 500 euro. In Appart Hotel in Vence. Een hagelnieuw complex op een paar passen van het strand.

Dubbelcheck

De volgende dag stond Pierre Baikry al in het TUI-kantoor. Dat appartement in Vence was dat nog vrij? Zeker. En aan die prijs? De bediende checkte de site én de catalogus nog eens en jawel, die prijs van 500 euro, dat was de prijs. Mooi. Pierre Baikry boekte en betaalde.

Het feestje duurde niet lang. Een paar dagen later was er een bericht van het reisbureau.”Oei, die prijs, die klopte eigenlijk toch niet. Dat moest eigenlijk 3.500 euro zijn. Zeven keer 500 euro. Die 500 euro is eigenlijk de dagprijs.”

“Dat is niet ons probleem”, zegt Pierre Baikry vandaag in de Waalse krant La Meuse. “TUI is een professioneel bedrijf. Als zij een fout maken, is dat hun probleem. Wij hebben getekend en betaald voor 500 euro en zo zal het gaan.”

TUI deed tegenvoorstellen. De familie Baikry kon nog alles annuleren. Of ze kregen een waardebon van 500 euro. Desnoods voor een latere reis. Maar de Baikry’s houden het been stijf. Ze zullen en willen voor 500 euro een week naar de Côte d’Azur.

Kennelijk materiële fout

Piet Demeyere, woordvoerder van TUI zegt dat dit niet zal gaan. “Kijk, in juridische termen: wij hebben een ‘kennelijk materiële fout’ gemaakt. In onze haast hebben we de foute prijs op de site en in de catalogus gezet. Als je kan bewijzen dat je zo’n fout maakte, is de verkoop niet geldig. Het gebeurt vaker dat er zo’n fouten in onze catalogus sluipen en dan aanvaarden klanten ons compensatievoorstel.”

De familie Baikry kan nog altijd naar de zogenaamde Geschillen Commissie Reizen trekken. Die kan nog altijd beslissen dat TUI de Baikry’s aan 500 euro een week in het zuiden van Frankrijk moet laten logeren.