KV Mechelen boekt vlotte zege tegen Westerlo en zet Beerschot Wilrijk onder druk

Met een eenvoudige zege tegen Westerlo heeft KV Mechelen de druk in de strijd om de periodetitel opnieuw bij Beerschot Wilrijk gelegd. De Kielse club volgt nu op drie punten en kan zich zondag op Tubeke geen misstap veroorloven. Intussen zit Malinwa al aan een reeks van 23 ongeslagen wedstrijden. Het werd 3-0 voor Malinwa dankzij goals van Joachim Van Damme, Nikola Storm en William Togui. Westerlo blijft voorlopig zesde in de tweede periode.

Vier dagen na de kwalificatie voor de bekerfinale was KV Mechelen de gastheer voor Westerlo, voor Malinwa al de zesde wedstrijd in amper drie weken tijd. Lag het aan de opeenstapeling van wedstrijden of hadden de spelers deze week toch iets te fel gevierd? Op een kans voor Van Damme - achter het steunbeen in het zijnet - in de openingsfase na speelde de thuisploeg in het eerste kwart van de wedstrijd immers weinig klaar. Igor De Camargo kwam bovendien goed weg met geel na een stevige charge op Gboho.

Toch kwam KV relatief makkelijk de eerste 25 minuten door. De bezoekers uit de Kempen probeerden wel het initiatief naar zich toe te trekken, maar offensief straalden de troepen van Bob Peeters veel te weinig uit. Naessens is na zijn bizarre beenblessure eind oktober nog steeds op zoek naar zijn beste vorm en mikte de beste kans voor Westerlo over en naast.

Gelukje

De thuisploeg kende daarna nog meer geluk. Zo kwam de 1-0 net voor het halfuur er wel met bijzonder veel meeval. Na dom en onnodig balverlies van Gboho kon Bijker een voorzet afleveren. De pass van de Nederlander werd echter pas gevaarlijk nadat hij afweek op Van Eenoo. Van Damme duwde het leer nu wel tegen de touwen.

De voorsprong inspireerde KV. Even toch. De leider in 1B begon plots beter te voetballen en verdubbelde nog voor rust ei zo na de score. Na een knappe actie van Lemoine op de flank zorgde Engvall voor de creatieve touch. De poging van de Zweed spatte uiteen op de paal. De reactie van Westerlo kwam niet verder dan een zwak schotje van Abrahams op Verrips. Niet meer dan een trainingsbal.

Versnellingen

Ook na de pauze had de partij weinig om het lijf, maar met enkele versnellingen kon KV redelijk simpel en zonder veel energieverlies de drie punten veilig stellen. Een eerste opstoot rond het uur mondde uit in drie kansen in evenveel minuten. Storm botste op Van Langendonck en de paal, een schot van Engvall werd afgeblokt.

Een kwartier voor tijd was het dan toch raak voor Storm. Die kon zomaar de Westelse speelhelft oversteken zonder dat er hem iets in de weg werd gelegd. Met een lage schuiver voorbij Van Langendonck deed hij de boeken definitief toe. Invaller Togui maakte met een kopbaldoelpunt de pil nog wat bitterder.

KV Mechelen legt met de zege de druk bij Beerschot Wilrijk, dat zondag naar Tubeke trekt. De Kielse club volgt in de tweede periode nu op drie punten en kan zich in het Stade Leburton geen misstap veroorloven.