Dodelijke steekpartij Mikey Peeters: “Mijn zoon heeft dit niet gewild. Eigenlijk is hij een goeie jongen”

Op het assisenproces rond de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters (19) in Brugge is de moeder van de enige aanwezige beschuldigde Steven Van Geel deze ochtend komen getuigen. Ze hoopt dat haar zoon van de volksjury een tweede kans krijgt. “Zodat hij iets terug kan doen voor de maatschappij.”

“Mijn zoon moet zich eerst volledig laten behandelen, met de beste dokters. Zodat zijn gezondheidstoestand terug verbetert. Daarna ga ik zorgen, samen met hem, dat hij goed werk heeft. Zodat hij iets kan terug doen voor de maatschappij, centen verdienen en weer respectvol door het leven kan gaan.”

“We zijn zo niet opgevoed”

Johanna, de moeder van beschuldigde Steven Van Geel (26), hoopt dat haar zoon van de volksjury een tweede kans krijgt. “Er zijn nu bijna vijf jaar van zijn leven vergooid. Het zal wel zijn dat hij het jammer vindt dat er iemand is gestorven. Hij is diep gekwetst vanbinnen. Ook ik heb dit niet gewild in mijn leven, wij zijn zo niet opgevoed. Steven is hierdoor getraumatiseerd.”

Volgens de moeder is Van Geel een “goeie jongen”. Maar wel iemand die het tijdens zijn jeugd niet altijd even makkelijk had. Ze verwees onder meer naar de vechtscheiding met de vader, en diens alcoholprobleem. “Dat was moeilijk voor hem. Hij heeft daar veel angsten over gehad. Hij werd vernederd.”

Over de fatale nacht waarbij MIkey Peeters na een gevecht met haar zoon op de Markt van Brugge werd doodgestoken, kon de moeder niet veel kwijt. “Ik vind het een spijtige zaak van Mikey Peeters. Mijn oprechte deelneming daarvoor. Nadien is Steven in detentie beland, maar dat heeft zijn angststoornissen wel doen toenemen.”

“Waarom hebben ze hem ook laten buizen?”

Johanna herhaalde ook nog dat Van Geel “een verstandige jongen” is, die aanvankelijk ook goeie cijfers behaalde op school. “Maar daarna is van een paar scholen veranderd en hebben ze te weinig gedaan voor mijn zoon. Ik weet nog altijd niet waarom ze hem in het vierde middelbaar twee keer deden buizen. Ze hebben niet goed genoeg gezorgd voor mijn zoon.”

Ook Oscar, de vader Van Geel, kwam vanmorgen getuigen. Volgens hem was zijn zoon “een gehoorzame jongen. Niet agressief of opvliegend.”

“Een mes in zijn broek? Dat mag niet”

Dat hij de avond van de feiten een mes in zijn onderbroek had gestoken om mee uit te gaan, wist de vader niet. “Ik kan daar dus weinig over zeggen. Maar als ik dat had gezien, had ik het wel afgepakt. Dat mag niet.”

Tegen vanmiddag zijn alle getuigen op het assisenproces aan bod gekomen. Daarna is het uitkijken naar de pleidooien van de burgerlijke partijen, met onder meer Jef Vermassen voor de ouders van Mikey Peeters. Morgen is het openbaar ministerie aan de beurt, en de raadsman van beschuldigde Steven Van Geel. Een uitspraak wordt ten vroegste vrijdagavond verwacht.

Suleyman Betelguiriev (25), de man die Mikey Peeters met zes messteken doodstak, wordt bij verstek berecht. Uit de zitting woensdag bleek dat hij in Tsjetsjenië een compleet nieuw leven is gestart. Hij is er getrouwd en heeft intussen ook een kindje gekregen. Maar uit de getuigenis van zijn vader blijkt dat hij “te bang” is om terug te keren naar ons land, wetende dat hij hier in de cel zal vliegen.