U dacht dat het hier koud was? Kijk dan maar eens naar Chicago: coole zeepbellen, spectaculair heet water en brandende sporen

Wat doen Amerikanen als het historisch koud is in “the Midwest”? Wetenschappelijke projectjes. Van treinsporen die letterlijk in vuur en vlam staan tot krakende zeepbellen, de inwoners van onder andere Chicago komen met creatieve oplossingen op de proppen om het barre winterweer te doorstaan. Een overzicht in beeld.

Het barre winterweer in de Verenigde Staten breekt records, want daar vriest het met temperaturen van maar liefst -32 graden celsius in grootstad Chicago, een record. Dat is kouder dan op delen van de Noordpool, de Zuidpool en Alaska. Ook in Milwaukee, Minneapolis, Sioux Falls, South Dakota worden er temperaturen onder de -30 graden gemeten. De gevoelstemperatuur door de stevige wind zou zelfs -50 graden zijn, zo klinkt het in de Amerikaanse media. De weerdiensten waarschuwen dat het nog erger kan worden.

De gure temperaturen zijn het gevolg van de polar vortex.

Wat is dat eigenlijk, zo’n polar vortex? Bekijk het hier. Video: NBO

Het barre winterweer heeft zo haar gevolgen voor het dagelijkse leven. Bewoners gaan in skikleding de straat op en dat levert opmerkelijke beelden op.

Brandende sporen

In Chicago werden honderden vluchten geschrapt, de postbedeling is stopgezet en treinen van Amtrak reden niet meer uit.

De spoorwegmaatschappij Metra heeft echter een opmerkelijke oplossing bedacht. Zij zetten de sporen letterlijk in vuur en vlam, omdat de sporen door de extreme koude krimpen. “Wij gebruiken een gasleiding om vonken los te laten naast de metalen sporen. Dat verandert in vuur, waardoor er hitte vrijkomt en de sporen niet zullen aanvriezen. Dan krijgen ze weer hun normale grootte”, klinkt het. Dit doen ze vooral op locaties waar treinen of trams van spoor moeten wisselen, zodat daar niets misloopt en toestellen niet tegen elkaar botsen.

Coole zeepbellen

Een zeepbel stelt niet enorm veel voor in het dagelijks leven, totdat er temperaturen zijn van min 30 graden. Dan wordt het in een mum van tijd een prachtige ijskoepel.

Water met speciale effecten

Ondertussen wagen bewoners zich aan de #HotWaterChallenge. In de stevige vrieskou gooien ze een pannetje heet water over zich heen. Levensgevaarlijk zou je denken, maar dat is niet helemaal waar. Omdat het zo koud is, vernevelt het kokend water meteen.

En dat ziet er nog spectaculairder uit met wat kleurstof.

Op kleine schaal ziet het eruit als een leuk wetenschappelijk experiment. Op grote schaal levert het ijzingwekkende beelden op. Door de kou is de rivier in Chicago immers bevroren, evenals het grote Michiganmeer.

