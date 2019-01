Britse topminister geeft voor het eerst toe dat Brexit misschien uitgesteld moet worden

Brussel - De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt geeft toe dat de Brexit misschien uitgesteld zal moeten worden tot na 29 maart. Het is de eerste keer dat een belangrijke figuur in de regering dat zegt.

Het Britse Lagerhuis heeft premier Theresa May dinsdag opgezadeld met een aartsmoeilijke taak. Ze moet terug naar Brussel om er het echtscheidingsakkoord - en meer bepaald de verguisde Ierse backstop - te heronderhandelen. Maar nagenoeg alle Europese leiders deden de deur al meteen dicht: de deal wordt niet opnieuw onderhandeld.

Volgens May’s minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt is het mogelijk dat Groot-Brittannië niet meer alles klaar krijgt voor 29 maart, en de Brexitdatum dus uitgesteld moet worden. Veel Europese leiders gaan al langer uit van die optie, maar het is de eerste keer dat een belangrijke minister aan de overkant van het Kanaal dat toegeeft. May zelf heeft altijd gezegd dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 29 maart verlaat, en dat uitstel niet op de tafel ligt.

Extra tijd

“Ik denk dat het ervan afhangt hoe lang het proces duurt”, antwoordde Hunt donderdagochtend op de Britse radio, toen hem werd gevraagd of uitstel “waarschijnlijk” is. “Ik denk dat als we een deal kunnen goedkeuren in de dagen voor 29 maart, dat we dan misschien nog wat extra tijd nodig zullen hebben om de meest dringende wetgeving erdoor te krijgen. Maar als we vroeger dan dat vooruitgang kunnen boeken, is dat misschien niet nodig. Op dit moment weten we niet welk scenario zich precies zal afspelen”, gaf hij toe.

Sowieso tikt het klokje voor Theresa May steeds harder. Zij heeft de parlementsleden beloofd terug te keren naar Westminster als ze tegen woensdag 13 februari geen akkoord heeft, waarna het parlement zich daags nadien opnieuw kan uitspreken over de volgende stappen. Maar Brussel lijkt niet bereid tot een compromis, en dus is de kans op een nieuw echtscheidingsakkoord binnen twee weken zo goed als onbestaande.