In Spanje kan je auto huren aan 5 euro voor zes dagen en het is nog betrouwbaar ook

Een opmerkelijke luisteraarsvraag vanmorgen in het Radio2-programma De Inspecteur: “Ik kan in Spanje voor zes dagen een auto huren aan 5,22 euro. Is dat betrouwbaar?” Sven Pichal legde de vraag voor aan de federatie van huurauto’s en die antwoordde positief, maar wel met een waarschuwing.

Luisteraar Dirk trekt straks voor een weekje vakantie naar het zuiden van Spanje. Hij wil daar een auto huren. Op een site die tarieven vergelijkt, vond hij een opvallend goedkope aanbieding: 5,22 euro voor zes dagen. Dirk las er de kleinste lettertjes nog eens op na en vond gaan addertje. Dus boekte hij. Maar hij wilde nog eens van De Inspecteur horen of hij misschien de adder vond.

Liever op de weg dan op dure parking

Inspecteur Sven Pichal vroeg de hulp van Frank Van Gool van Renta, de Belgische federatie van voertuigen verhuurders. Die zei dat het inderdaad kon: 5,22 euro om zes dagen een auto te huren. Maar enkel in het laagseizoen. Omdat er dan bijna geen auto’s worden verhuurd. Verhuurmaatschappijen moeten dan veel geld betalen om hun vloot te parkeren. Beter is dus de auto’s toch te laten rijden, dan ze op een duur parkeerterrein te stockeren.

Frank Van Gool gaf toch een paar waarschuwingen mee. De belangrijkste: houd je zeer strikt aan wat in het contract staat. Daarin staat bijvoorbeeld dat je je wagen volgetankt terug moet binnenbrengen. Vaak moet je dan ook het bonnetje van je tankbeurt kunnen voorleggen. In het contract staat ook hoeveel kilometer je maximum mag rijden. Houd je daar dan ook aan. In die supergoedkope huurwagen zit geen gps. Als er toch een in zit, zullen ze je daarvoor laten betalen. Ze zullen ook proberen je een verzekering aan te smeren. Niet op in gaan. Tot slot: neem voor je vertrekt foto’s van de wagen, zodat er nadien geen discussie kan zijn over schade.