Betogers zetten gegevens van klimaatministers online om hen “direct” te spreken: “Situatie zo ernstig dat risico’s genomen moeten worden”

Met een nieuwe actie roept de beweging Act For Climate Justice op de klimaatministers “direct” aan te spreken. Op de website wakeupyourministers.be heeft de groep de contactgegevens van de vier ministers gezet om hen te mailen, bellen, sms’en of een bericht te sturen op sociale media. Al ruim 28.000 personen gaven gehoor aan de oproep. “Dit is zeker niet aangenaam”

Act For Climate Justice, een beweging die acties van burgerlijke ongehoorzaamheid organiseert voor klimaatrechtvaardigheid, lanceerde in de nacht van dinsdag of woensdag een nieuwe campagne: ‘Wake Up Your Ministers’. Op de bijbehorende website worden burgers aangemoedigd direct contact op te nemen met de ministers die bevoegd zijn voor milieu en klimaat: Marie Christine Marghem (federaal), Joke Schauvliege (Vlaams), Céline Fremault (Brussels) en Jean-Luc Crucke (Waals).

“Er zijn al heel veel acties rond het klimaat”, zegt één van de organisatoren tegen onze redactie. “Wij zochten een manier waarop mensen zelf hun mening kunnen geven in plaats van dat de boodschap wordt verdraaid door de ministers.”

“Situatie zo ernstig dat risico’s genomen moeten worden”

Op de site kan men kiezen om een mail, tweet of sms te sturen en te bellen. Bezoekers kunnen een standaardboodschap sturen, maar ze kunnen ook hun boodschap personaliseren. “Het zijn allemaal professionele gegevens, geen persoonlijke”, benadrukt de man van Act For Climate Justice. Toch vinden wij ook mobiele nummers van de ministers tussen de contactgegevens. “Het klopt dat er mobiele nummers tussen staan, maar dat zijn nummers van hun werktelefoon, het zijn geen prviénummers.”

“Dat is een afweging die wij gemaakt hebben. Het zijn professionele nummers”, benadrukt de organisator. “Maar de situatie is ondertussen zo ernstig dat er risico’s genomen moeten worden.”

“Over het randje”

Hoe groot zijn die risico’s eigenlijk? “In het delen van de nummers van de kabinetten van de ministers zie ik weinig problemen”, zegt advocaat Bart Van Besien, onder meer gespecialiseerd in privacy en mediarecht. Het delen van mailadressen is al een iets moeilijker punt. “Het maakt niet uit of het een professioneel of privémailadres is, als er een naam in staat, blijft het een persoonsgegeven.” Het delen van mobiele nummers van de ministers noemt Van Besien “over het randje”.

Toch kan er niet gesproken worden over een grove schending van de privacy, klinkt het nog. “In de praktijk zal de soep niet zo heet gegeten worden. Ik denk niet dat de ministers hier niet een probleem van maken, maar het is juridisch misschien niet de beste methode.”

“Niet aangenaam”

Ondertussen hebben al ruim 28.000 personen via de website een bericht gestuurd naar (één van) de ministers. Act For Climate Justice is tevreden. “We zien dat veel mensen de nood voelen een persoonlijke boodschap in te vullen. Hopelijk is het een start om een nieuwe klimaatdiscussie te voeren.”

Op het kabinet van federaal minister Marghem heeft men de actie al gevoeld. “Rond 16.00 uur op woensdag waren en zo’n 1.600 mails binnengekomen en 50 telefoontjes. Dat kunnen er inmiddels meer zijn”, zegt woordvoerder Bernard Van Hecke.

“Dat is zeker niet aangenaam, maar de minister kan de woede begrijpen”, klinkt het nog. “Het gaat met name om een generatie betogers die geboren is terwijl er een klimaatprobleem was. De minister begrijpt dat en blijft in contact met de jongeren. Ze was ook aanwezig bij de betoging van 2 december. Maar ze kan het niet alleen doen. Het moet gebeuren met alle ministers.”