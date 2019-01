Brakel - In de Leinstraat in Opbrakel is donderdagmorgen om 9.15 uur een bus van De Lijn geslipt en tegen een boom terechtgekomen. Acht lichtgewonden werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De buschauffeur slipte in een gladde bocht en verloor de controle over zijn voertuig. De bus ramde een boom, draaide om zijn en as en belandde vervolgens tegen een andere boom. De passagiers en chauffeur zelf werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.