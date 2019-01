Mercato nog niet afgelopen, maar AA Gent lijkt alweer Belgische wintertransferkampioen te worden

De wintertransferperiode is typisch een moeilijke periode om transfers te doen in het voetbal. Toch steekt één club er wat dat betreft met kop en schouders bovenuit in België. AA Gent heeft inmiddels van sterke wintertransfers een beetje zijn handelsmerk gemaakt, en dat is dit seizoen niet anders. Woensdagavond waren nieuwkomers Roman Bezus (één goal), Alexander Sorloth (één goal) en Thomas Kaminski (drie penalty’s gepakt) de helden in de halve finale van de Beker van België.

LEES OOK. AA Gent plaatst zich na strafschoppen en knotsgekke bekeravond ten koste van KV Oostende voor finale van Croky Cup

Transfers doen halverwege het seizoen is geen sinecure. Clubs moeten het vaak doen met spelers die bij andere clubs nog maar amper aan de bak zijn gekomen, en nieuwkomers hebben amper tijd om zich aan te passen. Anderlecht is zo de afgelopen jaren met wintertransfers als Ryoto Morioka, Kenny Saïef, Filip Djuricic of Diego Capel een paar keer van een kale reis teruggekomen.

Alexander Sørloth scoort voor AA Gent. Foto: Isosport

Maar bij AA Gent lijken heel andere wetmatigheden te gelden. Met doelman Thomas Kaminski, middenvelder Roman Bezus en de van Crystal Palace gehuurde aanvaller Alexander Sørloth werden afgelopen maand drie spelers gehaald die meteen een meerwaarde blijken. De drie loodsten AA Gent woensdagavond zelfs eigenhandig naar de bekerfinale. Bezus en Sørloth scoorden de doelpunten in de 2-2 op het veld van KV Oostende, doelman Kaminski ontpopte zich in de strafschoppenreeks tot de held.

De transferperiode is nog niet eens helemaal afgelopen, maar de Buffalo’s zijn nu al wintertransferkampioen. En dat is niet voor het eerst.

LEES OOK. TRANSFEROVERZICHT JUPILER PRO LEAGUE WINTER 2019

De man van 20 miljoen

AA Gent pakte de voorbije seizoenen ook al uit met sterke wintertransfers. In de winter van 2015 streek de op dat moment nog maar 19-jarige flankaanvaller Moses Simon in de Gentse Ghelamco Arena neer. De Nigeriaan maakte meteen zoveel indruk dat AA Gent-manager Michel Louwagie een prijskaartje van 20 miljoen euro op zijn hoofd plakte.

Moses Simon in februari 2015 nadat hij scoorde in de topper tegen Club Brugge. Foto: Photo News

Tweevoudig Doelman van het Jaar

Twee seizoenen later haalden de Buffalo’s flankaanvaller Samuel Kalu en doelman Lovre Kalinic naar Gent in de wintertransferperiode. Beide spelers behoorden meteen tot de uitblinkers - Kalinic werd twee keer op rij uitgeroepen tot Doelman van het Jaar in de Belgische Jupiler Pro League - en werden in 2018 voor een veelvoud van hun aankoopsom verkocht.

Lovre Kalinic ontpopte zich in 2017 meteen tot sterkhouder bij AA Gent. Foto: Photo News

Zomertransfers lopen minder vlot

Opvallend is dat het omgekeerde ook waar is. Enkele van de grootste miskopen van AA Gent werden in de zomer gehaald. Duurste aankoop ooit Franko Andrijasevic kwam in de zomer van 2017 naar Gent, maar kon zich er nooit doorzetten. Ruim een week geleden raakte bekend dat hij tot het einde van het seizoen verhuurd zal worden aan Waasland-Beveren.

Ook aanvaller Mamadou Sylla, niet zo heel veel goedkoper, werd in de zomer van 2017 overgenomen van Eupen. Zijn bilan: amper 3 goals op 18 maanden AA Gent. Ook hij zocht inmiddels tijdelijk andere oorden op en wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan STVV.