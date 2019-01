Proces aanslag Joods Museum: “Afwezigheid DNA is geen bewijs van afwezigheid contact”

Brussel - “Het is niet omdat iemands DNA niet op een bepaalde plek wordt aangetroffen, dat die persoon die plek niet heeft aangeraakt.” Dat heeft een Franse DNA-expert donderdag verklaard op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum van België. De verdediging van de hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche voert aan dat hun cliënt niet de schutter kan zijn omdat zijn DNA niet is gevonden op de deur van het museum, hoewel de schutter die duidelijk heeft aangeraakt.

Op de bewakingsbeelden van het Joods Museum is duidelijk te zien dat de schutter herhaaldelijk de deur van het onthaallokaal in het museum aanraakt, en meer bepaald zijn hand op de deurknop legt. Op die deur is evenwel nooit het DNA van Mehdi Nemmouche gevonden. Volgens zijn advocaten wijst dat erop dat Nemmouche niet de schutter kan zijn. Enkele dagen geleden toonde het federaal parket al aan dat ook een van de slachtoffers, Emanuel Riva, die deurknop had aangeraakt en ook van hem werd geen DNA teruggevonden.

“Uit het feit dat iemands DNA niet gevonden wordt op een bepaalde plaats, zoals een deurknop, kunnen we niet concluderen dat hij die plaats niet heeft aangeraakt”, zei de expert. “Sommige mensen geven meer of makkelijker DNA af dan andere. Het hangt er ook vanaf of de staalname correct gebeurd is, of de stalen correct bewaard en geanalyseerd zijn. Afwezigheid van DNA is geen bewijs van afwezigheid van contact, er kunnen een tiental andere redenen zijn waarom er geen DNA wordt aangetroffen.”

Stress kan een invloed hebben op de mate waarin iemand DNA achterlaat, maar dat is niet altijd het geval voor zweten, aldus nog de expert.