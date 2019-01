Dit vindt de Belg het meest en minst aantrekkelijke beroep

Brussel - De gemiddelde Belg vindt taxichauffeur het minst aantrekkelijke beroep en ingenieur het aantrekkelijkste beroep. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Randstad. Het loon en de balans tussen werk en privé blijven de belangrijkste criteria om de aantrekkelijkheid van een beroep te bepalen.

Randstad vroeg in een online-enquête aan 3.570 mensen welke van 130 beroepen ze wel of niet aan hun kinderen of vrienden zouden aanraden. Daarnaast gingen de onderzoekers na wat een beroep aantrekkelijk maakt: de top vijf bestaat uit loon, balans werk-privé, arbeidsomstandigheden, werkzekerheid en afwisseling.

Randstad deed de studie al eens in 2011 en ook toen kwam ingenieur er als aantrekkelijkste beroep uit. Tweeënzestig procent van de respondenten zou het aanraden. In de top vijf staan verder nog apotheker, arts, architect en software-ingenieur. Acht van de beroepen in de top tien stonden er bij de vorige studie in 2011 ook in.

Taxichauffeur staat helemaal onderaan de rangschikking. Maar 11 procent van de ondervraagde Belgen zou het beroep aanbevelen aan kinderen of vrienden. Ook callcentermedewerker, portier, kelner en cipier worden als weinig aantrekkelijk beschouwd. Inpakker, de rode lantaarn in 2011, is nu het op zeven na minst aantrekkelijke beroep.