Wanneer de tramsporen dichtvriezen, worden deze oude knarren van stal gehaald

Gent - Vier oude trams rijden dezer dagen de hele nacht over het Gentse tramnet om de bovenleidingen en tramsporen ijsvrij te maken. Geen blinkende technologie of dure snufjes dus, maar oude knarren die van stal worden gehaald.

Winterse temperaturen en een dun laagje ijs rond de bovenleidingen van het tramnet, en de hele stad ligt plat. “Wanneer er ijs rond de bovenleidingen zit, krijgen de tramstellen geen elektriciteit meer”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn. Ook dichtgevroren wissels kunnen de ochtendspits stevig in de war sturen.

Op het Gentse tramnet zal het niet snel gebeuren, dankzij enkele gepensioneerde tramstellen. Geen dure snufjes, supertrams van enkele miljoenen euro’s of blinkende technologie, maar vier oude PCC-trams die in de winter speciaal daarvoor van stal worden gehaald.

Veiligheid

“De trams worden niet meer dagelijks ingeschakeld voor personenvervoer, maar in de winter komen ze goed van pas”, zegt Van de Vreken. De vier oude knarren rijden de hele nacht over het volledige Gentse tramnet om de bovenleidingen en de sporen ijsvrij te houden of te maken.

“De moderne tramstellen slaan in veiligheid wanneer ze detecteren dat er ijs op de bovenleidingen of in de tramsporen zit”, aldus Van de Vreken. “De oudere stellen, zoals de PCC’s, zijn minder gevoelig voor de winterse temperaturen en zijn zeer geschikt voor deze taak.”