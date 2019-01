De weg naar de Heizel voor KV Mechelen en AA Gent

Op 1 mei mogen KV Mechelen en AA Gent naar het Koning Boudewijnstadion voor de finale van de Croky Cup. Voor Malinwa begon the road to the final tegen Bergen, de Buffalo’s begonnen in Virton aan hun bekeravontuur. Vijfde ronde

Foto: GOYVAERTS / GMAX AGENCY

Als ploeg uit 1B moest KV Mechelen al eind augustus vorig jaar aan de bak in de Croky Cup. Op 27 augustus werd het Achter de Kazerne 2-0 tegen Bergen, beide doelpunten op naam van Clément Tainmont.

1/16 finale

Foto: BELGA

In de volgende ronde van de beker maakten de eersteklassers hun opwachting. KV Mechelen kreeg - alweer thuis - Antwerp over de vloer en won met 3-1. Voor AA Gent zag het er in Virton lange tijd belabberd uit, want de Luxemburgers leidden lang met 2-1. Pas in het slotkwartier kon de Gantoise afstand nemen, Awoniyi en twee keer Limbombe zorgden voor een 2-4 overwinning. Het was de eerste, maar niet de laatste keer dat Gent door het oog van de naald zou kruipen in de Croky Cup.

Achtste finale

Foto: BELGA

Begin december kreeg Gent Beerschot Wilrijk op bezoek in de Ghelamco Arena. Het won eenvoudig tegen tien man: 3-0. KV Mechelen leek lang af te stevenen op verlengingen tegen Lokeren, tot Engvall en De Camargo de wedstrijd beslisten in de laatste tien minuten.

Kwartfinale

Foto: JEFFREY GAENS

Voor de vijftiende keer op rij bereikte AA Gent de kwartfinale van de beker. Daarin kende het weinig problemen op het kunstgras van STVV: er werd met 1-3 gewonnen. KV Mechelen nam een blitzstart tegen KV Kortrijk, Cocalic opende al na 1 minuut de score, Storm en de Camargo legden de 3-0 eindstand vast.

Halve finales

Foto: BELGA

De heenwedstrijden in de halve finales leverden allesbehalve een duidelijke afscheiding op. KV Mechelen speelde thuis 0-0 gelijk tegen Union, AA Gent bleef in de Ghelamco Arena steken op 2-2 tegen KV Oostende. De return dan maar. Alweer de Camargo zette Malinwa na een half uur op rozen met een fraaie kopbal, Tainmont versnipperde iets voorbij het uur het laatste sprankeltje Brusselse hoop. Diep in blessuretijd lukte Besuschkow nog de aansluitingstreffer, maar KVM plaatste zich voor de bekerfinale. De Oostendse Versluys Arena leek het eindstation te worden voor AA Gent, want al na acht minuten opende De Sutter de score voor KVO. Sakala verdubbelde even later. Tot vijf minuten voor tijd maakt de kustploeg zich op voor een tweede bekerfinale in drie jaar tijd, tot Sorloth de thuisploeg aan het twijfelen bracht met de 2-1. Gent duwde door en dat leverde een late gelijkmaker op van Roman Bezus. Verlengingen brachten geen uitsluitsel, dus penalty’s moesten beslissen over de finaleplaats. Daarin toonde Gent zich de betere, Bezus trapte de beslissende strafschop tegen de touwen.