Chaotische taferelen in Eupen: sneeuwruimer van stadsdienst knalt tegen auto’s die al ongeval veroorzaakten

Een opmerkelijk ongeval in Eupen, waar woensdagochtend de sneeuwval voor flink wat verkeersellende heeft gezorgd. Vooral op de Binsterweg was de chaos compleet. Nadat eerst enkele personenwagen van een spekgladde helling naar beneden schoof, kwam zowaar ook een sneeuwruimer in de problemen, met alle gevolgen van dien.