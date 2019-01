“Wapens die Nemmouche bij had, zijn gebruikt bij aanslag”

Brussel - De revolver en het automatisch geweer die Mehdi Nemmouche bij had toen hij in Marseille gearresteerd werd, zijn wel degelijk gebruikt bij de aanslag op het Joods Museum van België. Dat heeft de expert ballistiek donderdag verklaard op het Brusselse assisenhof. De expert vergeleek de wapens met de projectielen die na de aanslag in het museum gevonden werden.

Tijdens de aanslag werden minstens vijf schoten afgevuurd met een revolver van kaliber .38 of kaliber .357. Emanuel en Miriam Riva werden elk met een schot in de nek gedood, Alexandre Strens kreeg één kogel in het hoofd en twee andere projectielen werden teruggevonden in een bibliotheek en in de toonbank van het museum. Op de camerabeelden van de aanslag is te zien dat de schutter waarschijnlijk probeert nog een zesde schot af te vuren met de revolver, maar de expert kan niet verklaren waarom dat niet gelukt is.

Geblokkeerd?

“Mogelijk is het wapen geblokkeerd”, klonk het. “Dat gebeurt zelden met een revolver, maar het kan. Mogelijk is het schot gewoon niet afgegaan.”

Wel zeker is dat de schoten afgevuurd zijn met de revolver Llama, kaliber .38, die Mehdi Nemmouche droeg bij zijn arrestatie. Al even zeker is dat de kalasjnikov die in zijn tas gevonden werd, ook gebruikt werd bij de aanslag. Met dat wapen werden acht schoten afgevuurd, waarvan er minstens drie Dominique Sabrier raakten.

Een dergelijk wapen kan zowel één kogel tegelijk afvuren als verschillende kogels in salvo.

“In dat laatste scenario wordt een lader van 30 projectielen afgevuurd op 3 seconden”, aldus de expert. “Vermoedelijk vuurde de schutter tijdens de aanslag één kogel per keer af.”

Een Franse expert verklaarde ook nog dat er kruitsporen gevonden werden op de blauwe vest die Nemmouche bij had toen hij gearresteerd werd.

“Ofwel heeft de man die de jas droeg, dus een wapen gehanteerd, ofwel stond hij vlakbij de schutter, ofwel is hij in een lokaal geweest waar schoten waren afgevuurd, en dat korte tijd na die schoten”, klonk het.