Slachtoffer Bende Van Nijvel “voorzichtig hoopvol” na aanhouding ex-speurder: “Denk dat het crimineel milieu schrik krijgt”

Aalst - In de zaak van de Bende van Nijvel reageert slachtoffer David Van de Steen “hoopvol maar voorzichtig” op de aanhouding van de voormalige speurder Francois A. “Er zijn heilige huisjes aan het sneuvelen in het onderzoek naar het onderzoek. Ik denk dat er binnen het crimineel milieu mensen schrik aan het krijgen zijn”, zegt Van de Steen.

David Van de Steen verloor bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985, waarbij acht mensen om het leven kwamen, zijn ouders en zijn zus. Samen met zijn advocaat Jef Vermassen reageerde hij al eerder afwijzend op het nieuws dat het onderzoeksteam niet langer geloofde dat ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky de “Reus” van de Bende was. Bonkoffsky had volgens zijn broer op zijn sterfbed in 2015 gezegd hebben dat hij bij de Bende van Nijvel was.

Ex-speurders aangehouden

Vorige week werd de voormalige speurder van de Delta-cel Philippe V. al aangehouden door de onderzoeksrechter in Charleroi. De voorbije maanden zijn er veel gesprekken geweest tussen de oude en nieuwe speurders, stelt Van de Steen. “De cel Delta is altijd achter V. blijven staan, maar over A. wordt gezegd dat hij duistere contacten had. Ik denk dat er binnen het crimineel milieu mensen schrik aan het krijgen zijn. Misschien komt men via de man op het goede spoor terecht.” Via A. kan mogelijk een link gelegd worden naar Madani Bouhouche en Robert Beijer, de ex-rijkswachters die al eerder genoemd werden in het dossier, en de bende rond De Staercke.

Van de Steen vraagt zich af op basis van welke informatie de piste van manipulatie opnieuw actueel werd. “De piste is niet nieuw en zes, zeven jaar geleden dacht men al de oplossing gevonden te hebben. Ik blijf voorzichtig, we zijn al te veel teleurgesteld geweest.”