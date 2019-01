Canada halveert ambassadepersoneel op Cuba na nieuwe mysterieuze ziektegevallen

Na een ander mysterieus geval van ziekte in de Canadese ambassade in Havana, hebben de autoriteiten in Ottawa de helft van hun diplomatiek personeel teruggetrokken uit de consulaire vertegenwoordiging in Cuba. “De gezondheid en veiligheid van ons diplomatiek personeel en hun gezinnen blijven onze prioriteit”, zei de Canadese regering woensdag (lokale tijd). Acht van de zestien werknemers blijven volgens diplomatieke bronnen op post.

Volgens Canada gaat het meer bepaald om veertien leden van het ambassadepersoneel of hun partners die sinds het voorjaar van 2017 klagen over onder andere ernstige hoofdpijn, gehoorverlies of duizeligheid. Een oorzaak voor de symptomen kon tot dusver niet worden vastgesteld. Al in april 2018 had Canada zijn consulaire vertegenwoordiging in Havana verklaard om diplomaten zonder familieleden te sturen.

Ook de Amerikaanse regering verminderde in maart 2018 de bezetting van haar vertegenwoordiging in Cuba tot een minimum nadat diplomaten in de socialistische eilandstaat hadden geklaagd over soortgelijke gezondheidsklachten.

Onbegrip

Cuba reageerde met onbegrip op de beslissing van Canada. De gemelde symptomen zijn “anders” en hun gemeenschappelijke kenmerk is dat ze “moeilijk te meten zijn met technische middelen”, zei de Cubaanse ambassadeur Josefina Vidal in Ottawa. Cuba zal zijn inspanningen voortzetten om “een goede staat van bilaterale betrekkingen te onderhouden” met Canada. Ook de Canadese ambassadeur sprak van een “positieve en constructieve relatie met Cuba” .