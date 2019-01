Het norovirus: alomtegenwoordig, superbesmettelijk maar toch is een op de drie immuun

In een rusthuis in Dilsen-Stokkem werd een tachtigtal bejaarden in quarantaine geplaatst omdat een deel van de bewoners getroffen werd door het norovirus. Dat is buikgriep, maar tien keer erger, zeggen artsen.

Tachtig bewoners van het woonzorgcentrum ‘t Kempken in Dilsen-Stokkem zitten in quarantaine. Het norovirus heeft er lelijk toegeslagen. Bejaarden werden ziek, geven over, hebben diarree. Enkel dokters en zorgverleners mogen het rusthuis nog binnen. Volgens burgemeester Sofie Vandeweerd evolueert de situatie wel gunstig maar neemt men geen risico’s.

“Doodziek voel je je, alsof je nooit zo ziek geweest bent. Overgeven, diarree, je voelt je ellendig en leeg. Zeker de eerste dag”, zegt viroloog Marc Van Ranst. Gelukkig gaat het snel beter en na een dag of drie ben je er normaal van af.

Het komt veel vaker voor dan we denken. Het rusthuis in Dilsen-Stokkem speelt open kaart en communiceert erover. Maar veel instellingen doen dat niet. Ze houden het liever stil. Omdat bij het grote publiek het misverstand leeft dat het veroorzaakt wordt door slechte hygiëne.

Marc Van Ranst Foto: Belga

“Dat is inderdaad een groot misverstand. Het is een virus. Maar wel een zeer besmettelijk. Eens het in huis zit, gaat het snel rond. Opvallend genoeg, en daar is geen echte verklaring voor, duikt het vaker op in de winter. Al worden scouts- en chirokampen er ook door getroffen in de zomer. En het is een nachtmerrie voor eigenaars en bemanning van cruiseschepen. Want eens het virus aan boord is, breidt het razendsnel uit”, zegt Van Ranst.

LEES OOK. Tachtig bewoners van woon-zorgcentrum in quarantaine door zeer besmettelijk norovirus: “Ook de personeelsleden raakten besmet” (+)

Bij volwassenen verdwijnen de klachten meestal spontaan na twee tot drie dagen, bij kinderen na een week. Bij jonge kinderen en 70-plussers verloopt de infectie vaak heviger en houden de klachten wat langer aan.

“Bij veel braken of hevige diarree lopen ze ook meer kans op uitdroging, met een hospitalisatie als gevolg. Maar ik ga ervan uit dat het personeel in dat rusthuis in Limburg erover waakt dat de bejaarden voldoende blijven drinken”, zegt de viroloog.

Een goede hygiëne, grondig poetsen en handen goed wassen na elk toiletbezoek. Veel meer is er niet tegen te doen. En zorgen dat zieke mensen zo weinig mogelijk in contact komen met wie nog niet besmet is.

“Opvallend genoeg wordt niet iedereen ziek. Als zestig tot zeventig procent van de mensen uit de omgeving de symptomen hebben, mag je zeker zijn dat het om het norovirus gaat. Is negentig procent besmet, gaat het wellicht om een ander virus. Want ongeveer een derde van de bevolking is immuun voor het virus. Dat komt door een genetische mutatie”, zegt dokter Van Ranst.

Preventief is er weinig tegen te doen. Er wordt wel geëxperimenteerd met vaccins, maar dat is nog niet voor meteen.