Ook derde dode in drugslab Eksel is Nederlander

Hechtel-Eksel -

Ook de derde man die dinsdag dood werd aangetroffen in een drugslab in het Belgische Eksel was een Nederlander. Hij kwam uit Valkenswaard. Dat bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Belgisch-Limburg. Woensdagavond werd duidelijk dat de twee andere slachtoffers uit Eindhoven komen. Het drietal is vrijwel zeker door giftige dampen omgekomen. Later op de dag worden de leeftijden vrijgegeven, aldus de zegsvrouw.