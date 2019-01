Goeroe (77) met miljoenen volgers “runde boerderijen met seksslaven en verkocht baby’s aan de hoogste bieder”

Al meer dan 600 vrouwen klaagden de Braziliaanse sekteleider en geneesheer Joao Teixeira de Faria (77) aan voor aanranding en verkrachting. Volgens de vrouw die ervoor zorgde dat Johannes van God, zoals hij graag genoemd wordt, werd gearresteerd, hield de goeroe er boerderijen vol seksslaven op na. De baby’s zou hij per opbod hebben verkocht.

Presidenten, artiesten, en zelfs Oprah Winfrey kamen allemaal voor genezing naar De Faria. Hij had miljoenen volgers. Maar zijn imperium stortte twee maanden geleden in elkaar toen een Nederlandse vrouw de zeventiger live op tv beschuldigde van verkrachting. “Hij nam me mee in een apart kamertje en dwong me hem te masturberen. Nadien kreeg ik een edelsteen en kreeg ik privileges in zijn huis. De volgende sessie verkrachtte hij mij. Uit schaamte heb ik hier lang niet durven over vertellen”, klonk het.

Daarop meldden zich meer dan 600 vrouwen van over de hele wereld met gelijkaardige aantijgingen. De goeroe ontkent ze stuk voor stuk.

Seksslaven en babyverkoop

Volgens de Braziliaanse activiste Sabrina Bittencourt was er veel meer aan de hand. Haar onderzoek leidde er eind vorig jaar al toe dat De Faria werd opgepakt. Nu stelt ze dat de sekteleider er boerderijen op nahield waar meisjes en jonge vrouwen werden opgesloten. De gevangenen werden verkracht en gedwongen om baby’s te baren.

De kindjes zouden vervolgens aan de hoogste bieder worden verkocht. Tien jaar nadat de slachtoffers een kind op de wereld hadden gezet, werden ze vermoord, klinkt het nog volgens The Sun.

Bittencourt stelt dat ze met vrouwen op zeker drie continenten (Europa, Australië en Noord-Amerika) heeft gesproken die zeggen Braziliaanse baby’s van Johannes van God te hebben gekocht. De vrouwen betaalden tot 45.000 euro voor een kindje.

Honderden gevallen

Op basis van getuigenissen van gewezen leden van De Faria’s sekte kon Bittencourt de werkwijze van de goeroe reconstrueren. De Faria bood arme meisjes tussen de 14 en 18 jaar geld om bij zijn mijnen en op zijn boerderijen te gaan wonen. Daar begonnen de verkrachtingen. “In ruil voor eten moesten ze baby’s baren die op de zwarte markt werden verkocht.” Het zou gaan om honderden gevallen.