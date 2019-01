Europese parlementsleden leggen zichzelf strengere gedragsregels op

Brussel - Europese parlementsleden moeten zich voortaan onthouden van “ongepast gedrag, offensief taalgebruik, en seksuele en psychologische intimidatie” en daarvoor een verklaring ondertekenen. Wie dat weigert, kan geen leidende rol meer aannemen in de totstandkoming van wetgeving, bijvoorbeeld als rapporteur, en mag het parlement niet meer vertegenwoordigen in onderhandelingen met de Europese Commissie en de lidstaten.

Het parlement heeft die wijziging aan het interne reglement donderdag goedgekeurd in plenaire zitting.

Concreet betekenen de nieuwe regels dat parlementsleden geen spanddoeken of andere politieke boodschappen bij mogen hebben tijdens de plenaire zittingen, dat ze geen ongepaste uitlatingen mogen doen die als laster of als disciminerend worden ervaren, en dat ze mensen niet psychologisch of seksueel mogen intimideren.

Daarvoor wordt speciaal een annex geschreven bij de gedragscode van het parlement, waarvan de parlementsleden in een geschreven verklaring moeten aangeven dat ze die zullen respecteren. Weigeren ze zo’n verklaring te ondertekenen, dan mogen ze geen rapporteur meer zijn bij de totstandkoming van Europese wetgeving, mogen ze het parlement niet meer vertegenwoordigen in triloogonderhandelingen met Commissie en Raad (EU-insteling waarin de lidstaten zetelen, nvdr), en mogen ze ook geen officiële delegaties van het parlement meer leiden. Schenden ze ook echt de gedragsregels, dan zijn daar sancties aan verbonden.