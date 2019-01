Automobilist helpt slachtoffer ongeval maar wordt zelf doodgereden

Dramatisch ongeval woensdagavond in Gosselies, bij Charleroi. Een auto was er op de A54 van de weg geraakt. Geslipt op het gladde wegdek. Toen een andere chauffeur die passeerde stopte om hulp te bieden, werd hij aangereden door een ander voertuig. Hij stierf ter plaatse.

Een zwarte BMW was woensdagavond op de A54 in Gosselies, vlakbij de uitrit 22, van de weg gegaan. Geslipt op het gladde wegdek. Geen zwaar ongeval. Wel veel blikschade. Een andere chauffeur die direct na de crash passeerde, stopt om hulp te bieden.

Kort nadat hij de lichtgewonde chauffeur uit de auto had helpen halen, passeerde een voertuig. De bestuurder werd wellicht verrast door het ongeval dat voor hem was gebeurd, begon te remmen en te slippen. Hij schepte de chauffeur die voor hem gestopt was om hulp te bieden op. Voor Vincent Dufrasne uit Bergen maar wonende in Baudour (Henegouwen) kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse.

De inzittenden van de auto’s die bij de twee ongevallen betrokken waren, werden opgevangen door de hulpdiensten en naar het ziekenhuis gebracht.

De federale politie wijst erop dat wie getuige is van een ongeval en stopt om hulp te bieden, in de eerste plaats aan zijn eigen veiligheid moet denken. “Zorg dat je goed zichtbaar bent, plaats een gevarendriehoek en trek een fluovestje aan zodat je goed opgemerkt kan worden door het andere verkeer. Zorg ook dat je veilig staat en bel de 112. Probeer rustig te blijven en vertel wat er is gebeurd, waar, hoeveel slachtoffers er zijn en hoe hun toestand volgens jou is.”