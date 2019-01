Kwade Trump kritisch over eigen inlichtingendiensten: “Misschien moeten ze terug naar school”

Een kwade Donald Trump heeft woensdag uitgehaald naar zijn eigen inlichtingendiensten. De Amerikaanse president deed dat een dag nadat het jaarlijkse rapport, waarin onder meer de dreiging van andere landen wordt ingeschat, gepubliceerd was. “Misschien moeten ze terug naar school”, schreef Trump op Twitter.

De Amerikaanse inlichtingendiensten stelden dinsdag hun Worldwide threat assessment voor, een jaarlijks rapport waarin gewezen wordt op de dreigingen die andere landen vormen voor de VS. Onder meer voor China en terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) wordt daarin gewaarschuwd.

Maar Donald Trump, die heeft over zowat alles zijn eigen mening en dus ook over de onderwerpen die in het rapport aangesneden worden. “De inlichtingendiensten zijn extreem passief en naïef over het gevaar dat Iran is”, schrijft hij op Twitter. “Ze hebben het verkeerd. Toen ik president werd, veroorzaakte Iran overal in het Midden-Oosten, en ook elders, miserie. Sinds het beëindigen van het verschrikkelijk nucleair akkoord is er veel veranderd, maar wel nog steeds een bron van potentieel gevaar en conflict.”

Volgens de Amerikaanse president testen ze geregeld raketten - “vorige week nog” - en zoeken ze het gevaar op. “Hun economie is nu aan het crashen, en dat is het enige dat hen tegenhoudt. Wees op je hoede voor Iran. Misschien moeten de inlichtingendiensten maar terug naar school.”

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 januari 2019