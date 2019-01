Man grijpt vrouw beet en masturbeert op haar: “Mijn cliënte is verhuisd uit angst om hem op straat tegen te komen”

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank in Mechelen is donderdag een man verschenen op verdenking van aanranding van de eerbaarheid en openbare zedenschennis. Hij zou een vrouw achtervolgd en vastgegrepen hebben, tegen een auto geduwd en dan op haar gemasturbeerd hebben. De man zegt dat alles met haar toesteming gebeurde. Het parket vraagt 18 maanden, eventueel met uitstel.

De feiten deden zich voor op 17 augustus 2017 in Berlaar. Een man had een vrouw ontmoet in een café waar ze beiden na een festivalbezoek terecht waren gekomen. Volgens een vriendin van de vrouw was zij bang van de man. Volgens een vriend van de man maakte de vrouw de hele avond avances en wilde ze duidelijk meer. Toen ze naar huis vertrok, zou de man haar zijn gevolgd. Op de parking van een nabijgelegen warenhuis heeft hij haar tegen een wagen geklemd en zichzelf vervolgens met de hand bevredigd.

Daarna zou de beklaagde - politieagent in Lier - gedreigd hebben de stage van de zoon van het slachtoffer bij datzelfde korps te boycotten als zij ermee naar buiten zou treden. Het parket geeft toe dat er tegenstrijdigheden in het verhaal zitten maar meent toch dat er voldoende aanwijzingen van schuld zijn.

“Neen is neen”

“Neen is neen. Er was zeker geen wederzijdse toestemming en zelfs als zij vooraf nog avances maakte, dan had hij die ‘neen’ moeten respecteren”, zei meester Janssens die voor de vrouw optrad. “Mijn cliënte is verhuisd uit angst om hem op straat tegen te komen en is getekend door deze gebeurtenissen.”

Volgens de verdediging van de man zijn er heel wat tegenstrijdigheden. “De camerabeelden op het plein tonen niet aan wat zij verklaard heeft”, zei meester Trips. “Mijn cliënt heeft gehandeld met wederzijdse toestemming en dient dus vrijgesproken te worden.”

Vonnis op 28 februari.