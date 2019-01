Jef Vermassen over dader steekpartij: “Ergere leugenaar dan Trump”

Brugge - Op het assisenproces over de dodelijke steekpartij op de Brugse Markt heeft meester Jef Vermassen zijn pleidooi gehouden. De advocaat van de moeder van Mikey Peeters (19) is van oordeel dat Steven Van Geel (26) wel degelijk mededader is aan doodslag.

Bij de start van zijn pleidooi maakte meester Vermassen een vergelijking tussen de twee beschuldigden. Suleyman Betelguiriev en Steven Van Geel deelden niet alleen hun hobby’s, maar ook hun frustraties. “Ze zijn niet rijp voor een relatie. Ze kunnen niet met vrouwen om. Ze kijken neer op de vrouwen. Dat duo gaat als een tandem optreden.” Het complot zou volgens de advocaat twee weken eerder gesloten zijn. “Dan is Suleyman alleen weg geweest. En hij heeft toch wel toeken gekregen zeker. Volgens mij ligt dat aan de basis van de feiten.”

Betelguiriev vluchtte na de feiten naar zijn familie in Tsjetsjenië, maar vooral Van Geel werd zwaar op de korrel genomen. “Ik heb nog nooit zo’n leugenaar gezien in een dossier. Het is erger dan Trump. Die liegt tien keer per dag, deze hier liegt gewoon aan één stuk door.” De advocaat van de burgerlijke partij verwees onder andere naar de verhoren van de beschuldigde. De Leuvenaar gaf bijvoorbeeld pas op de zitting toe dat hij zelf het mes had meegenomen. In zijn verhoor probeerde hij ook zijn drankgebruik te overdrijven.

De nacht van 29 op 30 mei 2014 werd als een pest- en vechttocht omschreven. “Het is een aaneenschakeling van mensen ambeteren, en liefst de meiskes. Suleyman is zijn rempedaal en zijn veiligheidsgordel, want hij stond op ontploffen.” Meester Vermassen somde enkele voorafgaande incidenten op, waarbij ze onder andere uit een café gezet werden. “En dan was er Arne Ketels, die had duidelijk gezien dat die agressieve persoon iets geels in zijn handen had. Het mes zat al klaar.”

Bang voor Lore

In de buurt van de Markt begon de beschuldigde dingen te roepen naar Lore Versyck, de beste vriendin van het slachtoffer. “Mikey wil dat dat mes weg is. Hij is bang voor Lore. Hij komt op tegen onrecht, hij zal zijn eigen vel riskeren om een ander te beschermen.” Het kwam uiteindelijk tot een worsteling op de grond.

Enkele foorkramers zagen vanop een afstandje alles gebeuren. Het slachtoffer zou volgens hen zelfs gevraagd hebben om het gevecht te staken. “De Marokkaan begon - en nu komt het - hulp te roepen naar zijn vriend”, las meester Vermassen een verklaring voor. Over het mededaderschap van Van Geel bestaat daarom geen twijfel volgens de advocaat. “Je hebt niets gedaan om dat gevecht te doen stoppen. Je had de kans, Mikey had het gevraagd. Je hebt de hulp gevraagd van uwe vriend. Die gaat daar een wapen pakken. Zo iemand vraag je om te helpen.”

Voor niets gestorven

Ten slotte hekelde meester Vermassen nog het gedrag van de beschuldigde na de feiten. Pas anderhalve dag later gaf hij zich aan bij de politie. In dat telefoongesprek omschreef hij zichzelf nota bene als een medeplichtige. Tijdens het onderzoek lapte Van Geel zijn voorwaarden bovendien meermaals aan zijn laars. “Deze sjarel mag niet één keer buiten, maar dat blijft duren. Wij moeten dat allemaal slikken. Je ziet dat die man niets geleerd heeft, Mikey is voor niets gestorven. Hij krijgt alle kansen en bakt er helemaal niets van.”

Dadelijk komen de andere advocaten van de burgerlijke partijen aan het woord.