Van een goede beurt maken gesproken: stagiair bij de politie betrapt fietsdieven die gelinkt worden aan minstens tien feiten

Halle - De politie heeft afgelopen dinsdag twee verdachten opgepakt die al minstens aan tien fietsdiefstallen gelinkt kunnen worden.

Het was een aspirant-commissaris die momenteel stage loopt in de politiezone Zennevallei die dinsdag aan het station van Halle één van de mannen in de gaten kreeg. Dat gebeurde niet geheel toevallig want de hele zone stond op scherp nadat de afgelopen twee weken in de ruime omgeving van de stationsbuurt al zeker dertien fietsen verdwenen. Op basis van onderzoek kwamen hiervoor twee mannen in beeld die totaal geen onbekenden zijn voor de politie. Het was dinsdag dan ook één van die twee die in eerste instantie de aandacht trok.

Deze step werd aangetroffen bij de dieven.

Onmiddellijk werden interventieploegen in versterking geroepen en de twee verdachten konden worden opgepakt. De ene man had een fiets bij en de andere een step. Vermoedelijk zijn beiden ook recent gestolen.

“De verdachten kunnen op dit ogenblik aan tien fietsdiefstallen worden gelinkt op basis van hard bewijsmateriaal”, aldus Anneleen Adang van de politie. “Dit heeft er toe geleid dat het Parket van Halle-Vilvoorde besliste de mannen onmiddellijk te dagvaarden voor de correctionele rechtbank in Brussel, waar ze op 14 maart terecht zullen staan voor deze reeks feiten.”

De politiezone Zennevallei hoopt via deze weg een einde te hebben gemaakt aan de vlaag fietsdiefstallen op het grondgebied. Intussen blijft de politie verder fors inzetten op de strijd tegen fietsdiefstallen. Met resultaat want de zone is er de voorbije jaren alvast in geslaagd om het aantal feiten te halveren, van 274 in 2015 naar 131 in 2018. “De zone wil deze tendens heel graag bestendigen en zal de fietsdiefstallen ook in 2019 als blijvend aandachtspunt in de operationele werking hanteren”, sluit Adang af.