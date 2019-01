Bojan Nastic ruilt Racing Genk voor KV Oostende: “Plezier in het spelletje terugvinden”

KV Oostende huurt de Bosniër Bojan Nastic van Racing Genk tot aan het einde van het seizoen. Dat maakte de kustploeg donderdag bekend. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie opgenomen.

De 24-jarige verdediger voetbalt sinds 2016 voor Genk, dat hem overnam van het Servische Vojvodina. Dit seizoen kwam de linkervleugelverdediger maar weinig aan spelen toe in Limburg, waardoor hij andere oorden opzoekt. “Ik wil vooral weer voetballen en plezier in het spelletje terugvinden”, reageerde de aanwinst. “Toen ik hoorde van de interesse van KV Oostende, twijfelde ik niet. Deze club wil werk maken van de weg terug naar de subtop en daar wil ik heel graag aan mee helpen.”

“We hebben de markt uitvoerig bekeken en de afweging gemaakt wat haalbaar was voor KV Oostende”, verduidelijkte sportief directeur Hugo Broos. “En dan is Nastic iemand met het beste profiel. Hij kent de Belgische competitie, speelde er sterke wedstrijden, heeft mentaliteit en komt ook aanvallend heel goed uit de verf. We doen deze transfer al met het oog op volgend seizoen. Dan moet Laurens De Bock definitief terug naar Leeds. En eigenlijk is Zarko Tomasevic, die zijn laatste contractjaar in gaat, een centrale verdediger. Dus kunnen we op links wel wat extra gebruiken.”

Oostende staat in de Jupiler Pro League pas veertiende, maar lijkt toch al vrij zeker van het behoud. Rode lantaarn Lokeren staat op zeven wedstrijden van het einde immers al negen punten achter. Het team van coach Gert Verheyen greep woensdag nog nipt naast een ticket voor de finale van de Beker van België. Oostende gaf in de return van de halve finales een bonus van twee doelpunten uit handen tegen AA Gent, dat na strafschoppen doorstootte.