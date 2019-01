Leuvense politie zoekt belangrijke getuige van fysiek geweld na WK-match België-Brazilië

Leuven - Wie is deze man? En als hij zichzelf herkent, wil hij zich dan melden bij het gerecht. Dit mysterieuze opsporingsbericht werd vandaag door het parket van Leuven verspreid.

Op 6 juli 2018, de dag van de voetbalmatch tussen België en Brazilië, was deze man in het centrum van Leuven. Hij staat op beelden van bewakingscamera’s in het centrum van Leuven. De speurders vragen dat hij zich kenbaar zou willen maken bij de politie. Of vragen wie hem kennen.

“We denken dat die man ons cruciale informatie kan geven in een lopend gerechtelijk onderzoek”, zegt Sara Callewaert van het Leuvense parket aan Nieuwsblad.be

“De dag van de wedstrijd heeft er zich een ernstig geval van fysiek geweld voorgedaan in een parking in het centrum van Leuven. De daders zijn nog altijd niet geïdentificeerd. We weten dat de man die we op de camerabeelden zagen een belangrijke getuigen kan zijn die ons cruciale informatie zou kunnen geven. Alleen hebben we hem tot nu toe niet gevonden. Vandaar die opsporingsbericht”, aldus nog procureur Callewaert.

Als u deze jongeman herkent, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. Mailen kan ook naar: opsporingen@police.belgium.eu.