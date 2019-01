Oeganda legt beslag op grote hoeveelheid illegaal ivoor “van duizenden olifanten” en huiden van schubdieren

De Oegandese autoriteiten hebben beslag gelegd op een grote hoeveelheid illegaal ivoor en huiden van schubdieren of pangolins. Twee Vietnamese verdachten werden gearresteerd, aldus de politie. “In een container alleen al werden 700 stukken ivoor en 200 pangolinhuiden aangetroffen”, zei woordvoerder Vincent Sseruuma van de Uganda Revenue Authority. “We sorteren alles, maar er zijn ongeveer 2.000 stukken ivoor geteld en deze moeten van een duizendtal olifanten zijn”, zei hij nog. De smokkelwaar werd deze week in beslag genomen.

Omdat hij niet over de exacte waarde van de geconfisqueerde goederen beschikte, schatte Sseruuma dat die in de miljoenen euro zou lopen. “De containers kwamen uit Zuid-Soedan en we hebben ze deze week gevolgd tot hun bestemming in Kampala”, zei hij. Naast de Vietnamezen werden nog verschillende andere mensen gearresteerd. Voor de koloniale periode leefden er in Afrika volgens schattingen tot 10 miljoen olifanten. In 1979 was hun aantal al teruggelopen naar 1,3 miljoen. Vandaag zouden er volgens een telling nog maar 415.000 wilde olifanten zijn.

“Oeganda wordt gebruikt als overslagplaats voor goederen als illegaal ivoor”, zei Sseruuma. Volgens hem is het ivoor waarschijnlijk afkomstig uit Congo en dat vervolgens via Zuid-Soedan naar Oeganda werd overgebracht. Het meeste ivoor is bestemd voor de Aziatische markt, waar ook veel vraag is naar schubben van de pangolin, die in de traditionele geneeskunde worden gebruikt. De voornamelijk ‘s nachts actieve pangolins leven in Azië en Afrika en worden met uitsterven bedreigd. Hun schubben worden er ondanks een handelsverbod voornamelijk verkocht als geneesmiddel. Ze worden bijvoorbeeld in de traditionele Chinese geneeskunde bij de behandeling van astma en artritis gebruikt. Het vlees van de pangolin wordt in delen van Azië ook beschouwd als een delicatesse.

Natuurbehoudsorganisatie WWF zegt dat de kleine geschubde miereneters de meest verhandelde dieren ter wereld zijn. En ondanks het verbod op de internationale handel in ivoor, worden nog elk jaar duizenden olifanten afgeslacht voor hun slagtanden, aldus WWF.