Twee kindjes van balkon gered tijdens keukenbrand, ouders waren niet thuis

Bree - De brandweer van de zone Noord-Limburg heeft donderdagnamiddag twee kinderen van het balkon van hun appartement gered in het Limburgse Bree. Zij waren in paniek naar buiten gelopen omdat er brand was ontstaan in de keuken. Hun ouders waren niet thuis.

De brand brak rond 16.15 uur uit in de keuken van een appartement op de Witte Torenwal in het centrum van Bree. Twee van de drie kinderen van het gezin, die alleen thuis waren, liepen het balkon op en riepen om hulp. Ze konden door de brandweer, die door voorbijgangers werd verwittigd, met de ladderwagen van het balkon gehaald worden. Ze raakten lichtgewond omdat ze bevangen werden door de rook en zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle, zo is bevestigd de woordvoerder van de politiezone Carma aan Nieuwsblad.be.

De moeder was samen met haar twee kinderen een cake aan het bakken in de oven. Terwijl zij haar derde kind ophaalde in de opvang, brak er brand uit.

De buurt werd tijdens de reddingsactie afgesloten voor het verkeer. De familie wordt opgevangen.