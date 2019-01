Ex-speurder Francois A. ontkent manipulatie in onderzoek naar Bende van Nijvel: “Altijd correct gehandeld”

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel ontkent ook François A., de tweede ex-speurder die aangehouden is door de onderzoeksrechter in Charleroi, de beschuldigingen van manipulatie. “Mijn cliënt heeft altijd correct gehandeld”, zegt zijn advocaat Ruben Bomans. Van een spijtoptantenregeling voor de voormalige speurders is voorlopig geen sprake.

Vorige week werd de voormalige speurder van de Delta-cel Philippe V. al aangehouden door de onderzoeksrechter in Charleroi. Philippe V. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een mogelijke manipulatie van het onderzoek rond de vondsten in het kanaal van Ronquières in november 1986. Ook François A., die deel uitmaakte van de Waalse onderzoekscel, wordt daarvan verdacht.

De 70-jarige A. werd woensdagavond door de onderzoeksrechter aangehouden. Net als V. werd hij in verdenking gesteld voor het achterhouden van informatie als lid van een politiedienst, informatie die relevant is voor de uitoefening van de strafvordering. Hij wordt ook vervolgd voor deelname aan een vereniging van misdadigers met het oogmerk misdrijven te plegen.

LEES OOK. Slachtoffer Bende Van Nijvel “voorzichtig hoopvol” na aanhouding ex-speurder: “Denk dat het crimineel milieu schrik krijgt”

“Verbouwereerd”

Ook A. ontkent de beschuldigingen. “Hij reageert zeer verbouwereerd. Mijn cliënt heeft altijd correct gehandeld”, zegt advocaat Bomans. “Ik denk dat dat ook blijkt uit het dossier, maar het onderzoek moet nu verder worden gevoerd. We wachten de resultaten van het onderzoek af.”

Vanuit slachtoffers van de Bende van Nijvel wordt gehoopt dat de nieuwe spijtoptantenregeling voor een doorbraak kan zorgen, maar voor de ex-speurders ligt er nog geen deal op tafel. “Daar heb ik voorlopig geen weet van”, zegt Bomans. De spijtoptantenregeling, waarbij het Openbaar Ministerie toezeggingen kan doen in ruil voor verklaringen over de betrokkenheid van derden of de eigen betrokkenheid, werd ingevoerd in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme.