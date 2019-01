Marseille leent Griekse spits Mitroglou uit aan Galatasaray

Kostas Mitroglou verlaat Marseille en trekt op uitleenbasis naar de Turkse topclub Galatasaray. Dat maakte de grootmacht uit Istanboel donderdag bekend.

De 30-jarige Griek was sinds 2017 actief bij Marseille. In de Franse havenstad scoorde hij dit seizoen amper drie doelpunten, waardoor hij niet zelden op de korrel genomen werd. Mitroglou wordt nu voor anderhalf jaar uitgeleend.

Mitroglou speelde in zijn loopbaan lang voor Olympiakos Piraeus, waar hij twee periodes actief was. Voor zijn transfer naar Marseille verdedigde hij de kleuren van Benfica. In 64 interlands kwam hij tot zeventien doelpunten. In de kwalificatiecampagne voor het WK 2018 scoorde hij in de 1-1 draw in Brussel de Griekse treffer in de partij tegen België.