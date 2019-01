Daarom ging de maker van de meest fantastische decors voor Tomorrowland, Plopsaland en Walibi toch failliet

Aalst - De Kamer Van Koophandel van Dendermonde heeft decorbouwer Neverland Themepark Projects failliet verklaard. Een zware klap voor zaakvoerders Kurt Heerman en zijn echtgenote, die de voorbije jaren het bedrijf leidden dat decors bouwde voor grootse festivals als Tomorrowland en pretparken als Walibi, Plopsaland, Bellewaerde en Eurodisney.

“Het is een zware klap”, zegt mevrouw Heerman emotioneel aan de telefoon. “We zijn altijd hard bezig geweest en hebben misschien niet op tijd beseft welke financiële risico's je intussen kan lopen. Meer kan ik er op dit ogenblik niet over kwijt. Het is te pijnlijk.”

Decorbouw Neverland was een beetje de trots van Aalst. De decors die in de Hekkestraat in Hofstade gebouwd werden, waren zo groots en magisch als carnavalswagens en lieten duizenden feesten en dromen, tot ver buiten onze landsgrenzen.

Het bedrijf werd in 1997 opgericht door Kurt Heerman, carnavalisten werden zijn medewerkers. Op de jaarrekeningen is echter te zien dat de schulden opliepen tot een veelvoud van de winsten en van het eigen vermogen. De financiële situatie was niet langer houdbaar en het bedrijf legde deze week de boeken neer.

“We moeten de details van de verdere afwikkeling nog grondig bestuderen”, zegt curator Philippe Baillon “maar de oorzaak van het faillissement ligt ongetwijfeld in de onregelmatigheid van de orders die werden binnengehaald. In die sector heeft een bedrijf plots grote en dure opdrachten maar een volgende jaar gaat zoiets naar een concurrent. Er is geen continuïteit in die business. Bovendien komen meer en meer concurrenten opdagen uit Oost-Europa die goedkoper kunnen werken. In decorbouw is momenteel een ware prijzenslag bezig. Wat het eigen potentieel van het bedrijf waard is, weten we niet. De mallen van de decors zijn artistiek waardevol maar we weten nog niet welke auteursrechten er achter zitten.”

Hard gevochten

Momenteel waren nog slechts vier werknemers aan de slag bij Neverland. Of zij effectief hun job verliezen, is nog niet zeker. “Ik kreeg al een potentiële overnemer aan de lijn, maar het is nog te vroeg om van een concreet perspectief te kunnen spreken”, zegt curator Baillon.

Neverland-zaakvoerder Heerman contacteerde deze week op eigen initiatief met een mail enkele van zijn klanten en verontschuldigde zich voor de gang van zaken. “We hebben met ons team hard gevochten tot de laatste minuut maar het is niet gelukt”, lazen sommige klanten.